300 Notbetten und Datenbank für Infizierte

Was die Pflegeheime betrifft kam es durchaus zu Unklarheiten, was die Erfassung, die rasche Erkennung des Virus und die Reaktion darauf betrifft. Die Datenbank soll dazu dienen, dass man im Bedarfsfall ganz rasch handeln kann, also zum Beispiel die Heimbewohner und Mitarbeiter mit Schutzausrüstungen versorgt, Standards in der Hygiene umgehend nachbessern kann, sich Ansteckungswege verfolgen lassen.