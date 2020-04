„Gesundheitskrise darf nicht soziale Krise werden“

Ein Problem sei, dass aktuell 6,8 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren nicht via Distance Learning erreicht werden können, so Faßmann. Das liege teils daran, dass die Familie nicht mehr in Österreich und die E-Mail-Adressen nicht korrekt seien oder die Schüler keine Endgeräte haben. Das Bildungsministerium werde hierfür Geräte leihweise zur Verfügung stellen, die nach dem jeweiligen Schuljahr wieder eingesammelt und gewartet werden. „Bildungsungleichheit verstärkt sich in dieser Phase, und das ist etwas, was die Gesellschaft nicht anstreben sollte“, so Faßmann. Insgesamt 12.000 Endgeräte sollen für Bundesschulen-Schüler bereitgestellt werden.