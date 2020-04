Steirische Handballer im Doppelpack ins Ausland!

WG ist nicht geplant

„Dabei war es purer Zufall, dass wir beide ein Angebot von Eisenach gehabt haben“, grinst Dicker. „Erst haben wir das ja gar nicht gewusst.“ An einem spielfreien Wochenende düste das Steirer-Duo dann aber nach Deutschland und war sofort begeistert. „Es ist der perfekte Zeitpunkt für den Wechsel“, sagt Dicker, der keine WG mit „Eichi“ gründen wird. „Unsere Nationalteamkollegen Frimmel und Herburger machen das in der Schweiz so. Wir bleiben alleine. Es ist aber schön, dass wir gemeinsam den Weg ins Ausland gehen.“