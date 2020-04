NEOS: Mit Wirtschaft auch Schulsystem hochfahren

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hat am Dienstag die NEOS-Forderungen im Bildungsbereich erneuert. Es brauche eine Fördergarantie für Schüler, die jetzt nicht erreicht werden, und einen Stufenplan bis zu einer vollständigen Rückkehr in den Normalbetrieb. „Der Weg aus der Krise geht nur mit Perspektive und Plan“, so Meinl-Reisinger. Vor allem das für nächste Woche in Aussicht gestellte schrittweise Wiederhochfahren der Wirtschaft müsse mit parallelen Maßnahmen in den Schulen einhergehen, um die berufstätigen Eltern zu entlasten.