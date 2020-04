Irischer Premier arbeitet in Krise wieder als Arzt

Der amtierende Regierungschef Irlands, Leo Varadkar, hat sich wieder als Arzt registriert. Er wolle nunmehr mindestens einen Tag in der Woche in seinem erlernten Beruf arbeiten, um im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen, verlautete am Sonntag aus seinem Büro. „Er wollte wenigstens einen kleinen Beitrag leisten“, sagte ein Regierungssprecher der Online-Zeitung „The Independent“.