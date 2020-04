NEOS für schrittweise Öffnung der Geschäfte

„Die Menschen in diesem Land haben mittlerweile alle begriffen, dass jetzt unser aller Gesundheit an oberster Stelle steht - die Regierung muss ihnen also mit Kriegsrhetorik und Polizeistaatsfantasien nicht noch mehr Angst machen, sondern Zuversicht geben und einen Plan entwickeln, wie wir möglichst unbeschadet wieder aus der Krise herausfinden“, meinte Schellhorn.