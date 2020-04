250.000 EU-Bürger noch im Ausland gestrandet

Borrell: „Wir müssen Afrika helfen“

Borrell unterstrich die Bedeutung, den ärmsten Weltregionen und vor allem dem EU-Nachbarn Afrika in der Corona-Krise zu helfen. Wenn das Problem nicht überall gelöst werde, bedeute dies, dass es gar nicht gelöst sei und es jederzeit zu einem „Backlash“ kommen könnte. In Afrika könnte die Situation „sehr schnell“ außer Kontrolle geraten und es gebe dort keine Gesundheitsversorgung wie in Europa. Auf 10.000 Einwohner käme ein Arzt, führte er an. „Wir müssen Afrika helfen“, so der EU-Außenbeauftragte.