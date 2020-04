17 Ö-Filialen: Vapiano stellt Insolvenzantrag

Inmitten der Corona-Krise hat die angeschlagene deutsche Restaurantkette Vapiano SE beim Amtsgericht Köln einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das habe der Vorstand der Vapiano SE entschieden, teilte das Unternehmen bereits am späten Mittwochabend in Köln mit. In Österreich betreibt Vapiano 17 Filialen.