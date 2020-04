Autokino in Essen erfreut sich neuer Beliebtheit

Die beinahe vergessenen Autokinos sind momentan die einzige Möglichkeit, um öffentlich Filme zu sehen. Damit das Autokino in Essen solche zeigen kann, muss es allerdings einige Auflagen erfüllen: So gibt es keine Abendkasse mehr, die Tickets sind nur online erhältlich und werden am Eingang durch das geschlossene Autofenster gescannt.