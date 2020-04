Neues Motto: Masken statt Mode

Einst galt das Waldviertel als Zentrum der heimischen Textilindustrie. Einige kleine Betriebe halten diese Tradition nach wie vor hoch. Dazu zählt die Firma Wirtex, die älteste Frottierweberei Österreichs in Frühwärts im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Dort hat man auf die Coronakrise rasch reagiert – und setzt jetzt auf die Erzeugung von Schutzmasken anstelle modischer Accessoires aus Baumwollgarnen. „Mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Textilbranche haben es uns ermöglicht, in nur wenigen Stunden eine eigene Produktionsschiene für Mundschutzmasken auf die Beine zu stellen“, teilt das Unternehmen mit, betont aber klar, dass es sich um „nichtzertifizierte Behelfsmasken“ handelt: „Das ist unser Beitrag, diese schweren Zeiten zu meistern.“ Infos und Bestellungen im Internet unter: www.wirtex-shop.at