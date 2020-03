Feuerwehrmann bei Waldbrand am Fuß verletzt

Im Bereich der so geannten Sauweide im Gemeindegebiet von Telfs kam es am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand. Bei den schwierigen Löscharbeiten zog sich ein Mitglied der Feuerwehr eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.