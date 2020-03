Ozeanriese „Zaandam“ passiert den Panamakanal

Kritik an Reiseroute

Die „Zaandam“ mit 1243 Passagieren und 586 Besatzungsmitgliedern an Bord will durch die Karibik nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida fahren. Der Bürgermeister der Küstenstadt übte bereits scharfe Kritik an den Plänen. „Das ist vollkommen inakzeptabel“, schrieb er am Sonntag in einer auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme. „Wir können unsere Stadt nicht weiteren Risiken aussetzen, während wir schon in einer Gesundheitskrise mit Tausenden positiv getesteten Patienten stecken.“