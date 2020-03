Mehr schnelle Züge, weniger Stopps

Grünes Licht gibt es nach der Umweltverträglichkeitsprüfung nun für den Ausbau der Strecke von Marchegg nach Gänserndorf, einer der ältesten Gleisabschnitte des Landes. Dann können hier nicht nur schnelle Züge fahren, auch der Güterverkehr kann nach Abschluss dieser Elektrifizierung nördlich von Wien nach Bratislava geführt werden. „Effizient und umweltfreundlich“, wie auch die Grünen aus der Gemeinde Weikendorf loben. Gleichzeitig wird seitens der Öko-Partei auch Kritik laut – denn nach dem Ausbau der Strecke sollen zwar mehr und schnellere Züge auf der S1-Trasse unterwegs sein, der Halt in dem kleinen Ort aber eingespart werden. Auch Lärmschutzwände sollen derzeit offenbar nicht vorgesehen sein, warnt indes eine Bürgerinitiative, die sich mit ihren Bedenken an den Gemeinderat wandte. Eine Petition an ÖBB und Land soll beide Anliegen in richtige Bahnen lenken.