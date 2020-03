Grazer Autorin fördert Positives Denken für Kinder

„Das geht nicht!“, „Das schaffst du nie!“ - Sätze wie diese haben wohl alle von uns schon ein paar Mal gehört. „Untersuchungen zufolge hören wir bis zu unserem 20. Geburtstag etwa 150.000 Mal, was wir alles nicht können. Kein Wunder also, dass wir unseren kindlichen Entdeckerdrang, die Freude am Experimentieren und Ausprobieren irgendwann auf diesem Weg verlieren und dann an uns selbst zu zweifeln beginnen“, ist Wickhoff überzeugt.