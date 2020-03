Halleiner Spital schließt nun die Interne völlig

Am Montag reagierten die SALK, nachdem mittlerweile sechs Mitarbeiter der internistischen Abteilung positiv getestet wurden: „13 Patienten, die mit den Betroffenen in Kontakt waren, wurden bereits am Montag nach St. Veit ins Covid-19-Spital verlegt. Am Dienstag wird entschieden, in welches Krankenhaus im Norden die 13 weiteren übersiedelt werden“, sagt Landesvize Christian Stöckl (ÖVP).