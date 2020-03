Coronavirus schadet Wirtschaft wie Finanzkrise

Immer mehr Angestellte in Kurzarbeit

In Österreich spürt man die Auswirkungen bereits deutlich: Die Zahlen bei Arbeitslosigkeit bzw. Kurzarbeit steigen drastisch an. Außerdem werden die europäischen Schulden- und Defizitregeln vorübergehend ausgesetzt, damit Staaten Unternehmen sowie Arbeitnehmern mit Hilfspaketen unter die Arme greifen können.