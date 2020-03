Sané nun auch im Visier von Real Madrid und Barca!

Manchester City als „Noch-Arbeitgeber“ von Sané könnte freilich am Ende des Tages ein kleiner Verlierer des Wechsels werden. Denn was die mögliche Ablöse für den DFB-Teamspieler anbelangt, könnte die Coronakrise zu einem veritablen Wertverlust des Spielers geführt haben. Summen im Bereich von mehr als 100 Millionen Euro, wie im Herbst für Sané noch realistisch, erscheinen in Zeiten, in denen Ligen stillstehen und Klubs ihre Spieler auf Kurzarbeit schicken, auf Wochen und Monate nicht mehr darstellbar