Steirer (45) zündete Paletten und Papiersäcke an

Anzeige an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft

Der Mann muss nun mit Konsequenzen rechnen: Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Weil er außerdem verbotenes Material in Brand gesetzt hatte, wird er zusätzlich wegen des Verdachts der Übertretung nach dem Bundesluftreinhaltegesetzt an die BH Murtal angezeigt.