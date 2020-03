Corona: Auch der GAK stellt auf Kurzarbeit um

Der GAK meldete heute und rückwirkend mit 1. März alle Spieler, Trainer und in der Administration tätigen Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Insgesamt betrifft diese Maßnahme 32 Leute. In einer Telefonkonferenz wurde mit dem Mannschaftsrat abgestimmt. „Bis dato haben alle Spieler dem Vorschlag des Vereins zugestimmt, wir gehen davon aus, dass alle mitmachen werden“, zeigt sich Klubmanager Matthias Dielacher erleichtert. „Wir wollen an dieser Stelle allen unseren Mitarbeitern für ihr umsichtiges Handeln zum Wohle des Vereines danken.“