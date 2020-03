Fußballpause: Steiermark ist ein gespaltenes Land

Eine Videokonferenz jagt die nächste. Zwischen Fußball-Bundesliga und den Verantwortlichen der 28 Bundesliga-Klubs in erster und zweiter Liga glühen die Drähte. Alle sind sich einig: Die Gesundheit geht vor, den Maßnahmen der Bundesregierung ist unbedingt Folge zu leisten. „Denn die Entscheidung, wann wieder gespielt werden kann, treffen nicht wir, sondern die Regierung in Absprache mit den Gesundheitsexperten“, so Bundesliga-Chef Christian Ebenbauer. Dennoch müssen die Klubs wie jene in der Steiermark auch an ein „Morgen“ denken, wenn die Kugel dann doch wieder einmal rollen sollte. Und die Frage, wann das sein soll, spaltet unser Bundesland.