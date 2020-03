Trotz Corona geblieben: Auslandssteirer erzählen

Alexandra Wutzl aus Aflenz absolviert derzeit ein Praktikum in München. Sie hat sich entschlossen, zu bleiben und arbeitet nun von ihrer kleinen Wohnung am Stadtrand aus im Home Office. „Ich will auf keinen Fall abbrechen. Zuhause hätte ich zwar einen großen Garten, aber ich müsste die Wohnung in München weiterzahlen.“ Die Lage sei in Bayern noch entspannter als in Österreich, gestern hätten sich noch Familien auf den Spielplätzen getummelt.