Zahlen korrigiert: 432 Corona-Fälle in Österreich

Die meisten Fälle werden derzeit in Tirol registriert: 141 Personen sind dort mit SARS-CoV-2 infiziert. In Wien wurden insgesamt 74 Fälle gemeldet, 63 in Niederösterreich. In der Steiermark gibt es zurzeit 38 Erkrankte (das Gesundheitsministerium hat die Zahl nach unten korrigiert), in Oberösterreich 68, 20 in Salzburg, 17 in Vorarlberg, sieben im Burgenland und vier in Kärnten.