Tränengas und Brandsätze an griechischer Grenze

An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ist es am Mittwoch am Nachmittag und am Abend erneut zu Auseinandersetzungen gekommen. Von türkischer Seite warfen Migranten Brandsätze und versuchten, den Zaun niederzureißen, griechische Sicherheitskräfte schossen Tränengas über den Zaun.