Am Brenner steht das Leben mittlerweile fast still

Gähnende Leere im sonst frequentierten Laden

Gegenüber steht sich Antonio aus Sterzing in seiner Bar, wo es auch Südtiroler Delikatessen zu kaufen gibt, die Beine in den Bauch. Seit vor rund 14 Tagen der Zug aus Verona wegen eines Verdachtsfalls am Brenner gestoppt wurde, kommt fast niemand mehr in den sonst stark frequentierten Laden. Er und seine Mitarbeiterin müssen mehrmals täglich die Bartheke reinigen und einen Meter Abstand zu den Gästen bzw. Kunden halten. „Ich selbst habe keine Angst, aber meine Mutter hat eine Vorerkrankung. Um sie sorge ich mich“, sagt die Mitarbeiterin. Sie glaubt, dass es besser wäre, den Laden für 14 Tage zu schließen.