„Blutgeld“-Banner: Jetzt legen Bayern-Fans nach!

Damit wehrten sich die Bayern-Fans gegen die Worte von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Dieser hatte nach den Schmähungen gegen Dietmar Hopp in Hoffenheim gemeint: „Im Grunde ist es nicht zu entschuldigen, was dort in der Kurve passiert ist, das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München bei einem Spiel, das eigentlich ein tolles Spiel unserer Mannschaft war und so einen Ausgang genommen hat.“