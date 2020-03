Starke Tirolerinnen, gewichtige Stimmen

Solveig Thurnes (30) ist Bäuerin in Serfaus und Mutter von drei Kindern. Sie ist Quereinsteigerin. „Ich habe in den letzten Jahren viele innovative und emanzipierte Bäuerinnen jeden Alters kennen gelernt“, erzählt sie, berichtet aber auch von einem noch spürbaren Generationenunterschied. Zum Thema Gleichberechtigung hat die 30-Jährige einen Wunsch an Frauen: „Wir schaffen uns selbst Nachteile, indem wir nicht selbstbewusst genug auftreten. Dabei sollten wir einfordern - und nicht einklagen! Frauen arbeiten genauso hart wie Männer, deshalb sollten sie genauso selbstbewusst eine Gehaltserhöhung oder die Beförderung einfordern.“ Gleichberechtigung gehe aber in beide Richtungen und Frauen in der Landwirtschaft müssen auch bei Männeraufgaben mit anpacken. Dass ihre Töchter es später schwerer haben als ihr Sohn, glaubt die Serfauserin nicht: „Alle drei erhalten von uns die gleichen Chancen - was sie daraus machen, liegt in ihrer Hand.“