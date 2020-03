Herzogin Meghan verärgert Herzogin Camilla

Doch Beachtung fand das kaum, obwohl der Auftritt wochenlang koordiniert worden war. So hatten Prinz William und Herzogin Kate ihre Irland-Reise an dem Tag längst abgeschlossen, und auch für Herzogin Meghan und Prinz Harry standen keine Termine am Plan. Allein Herzogin Meghan hielt sich nicht an das Agreement und postete justament, als Herzogin Camillas große Stunde schlug, Fotos eines heimlichen Besuchs im Londoner National Theatre am Vortag auf Instagram.