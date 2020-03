Bande ergaunert Luxusautos mit gefälschten Schecks

Polizeischlag in Italien gegen eine Betrügerbande: Die Täter ergaunerten sich mit gefälschten Schecks Luxusboliden und verkauften diese mit falschen Papieren auf dem Privatmarkt weiter. Jüngst versuchten sie auch in Österreich, einen 185.000-Euro-Lamborghini an den Mann zu bringen. Nun klickten die Handschellen.