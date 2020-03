10 Fakten zur Quarantäne bei Corona

7) Wie werde ich in der Quarantäne versorgt?

„Solidarität muss in diesen Tagen großgeschrieben werden. Gefragt ist familiärer Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe. Lebensmittel, Medikamente usw. sollten vor der Türe abgeliefert werden. Der Rest muss telefonisch erledigt werden“, so Mag. Gerry Foitik vom Roten Kreuz.