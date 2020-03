„James Bond“ telefoniert jetzt mit Nokia

Um ihre Mission zu erfüllen, nutze Agentin Nomi, gespielt von Lashana Lynch, in dem neuen Agentenstreifen die komplette Bandbreite der Funktionen des neuen Nokia-Portfolios, einschließlich des ersten 5G-Smartphones, das am 19. März vollständig enthüllt werde, so HMD in einer Mitteilung. Weitere Nokia-Phones, die in dem Film zu sehen sind, sind demnach das Nokia 7.2 sowie das Nokia 3310.