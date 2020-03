Obmann-Debatte: Querelen bei der FPÖ Kufstein

„Was nämlich Thaler in seinen Ausführungen gegenüber der ,Tiroler Krone‘ vergessen hat, ist die Tatsache, dass es am Stadtparteitag zwei Kandidaten gab und sich die anwesenden Mitglieder mehrheitlich für LAbg. Christofer Ranzmaier entschieden haben. Es muss in einer Demokratie und einer Partei erlaubt sein, dass sich mehrere Kandidaten für eine Funktion zur Wahl stellen“, konkretisiert Haslwanter, der darauf verweist, dass Ranzmaier knapp zweidrittel mehr an Stimmen als Thaler erhalten hat.