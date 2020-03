Scheibenaufwurf ins Play-off der Eishockey-Liga

Caps gegen Graz

Die Vienna Capitals hatten zuletzt laut General Manager Franz Kalla einen „kleinen Hänger“ (vier Niederlagen in acht Pick-Round-Spielen). „Aber besser jetzt als in den Play-offs“. Der Finalist des Vorjahres (2:4 gegen KAC) wählte mit den Graz99ers einen unberechenbaren Gegner aus. „Für uns spricht, dass wir auch mit kleinerem Kader in dieser Spielzeit immer knappe Spiele gegen Wien hatten (Saisonbilanz 3:3, Anm.), jetzt sind wir aber endlich vollzählig“, erklärte Graz-Stürmer Daniel Oberkofler in einem Talk der „Kleinen Zeitung“. „Ich sage, wir kommen in sieben Spielen weiter.“ Caps-Trainerveteran Dave Cameron glaubt den Schlüssel zu kennen: „Jenes Team, das in einer Serie härter auftritt und länger durchhält, wird als Sieger vom Eis gehen.“