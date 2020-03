Sattelanhänger mit fehlendem Rad auf A1 gestoppt

Erst vor wenigen Tagen hatten Polizisten in Ansfelden in Oberösterreich einen türkischen Lkw-Fahrer gestoppt. An seinem Gefährt fehlte ein Reifen, den er aber laut eigenen Aussagen schon in Ungarn verloren hatte. 300 nagelneue Lkw-Reifen transportierte er allerdings auf der Ladefläche.