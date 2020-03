Lokalgast warf mit Hockern, Gläsern und Flaschen

Dramatische Szenen in und vor einem Lokal in der Märzstraße in Wien-Fünfhaus: Ein Iraker drehte völlig durch - er attackierte die Gäste und warf mit Gläsern, Flaschen und Barhockern um sich. Der 26-Jährige wurde von der Sondereinheit WEGA überwältigt. Zwei Opfer mussten verletzt ins Spital.