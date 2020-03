Bub warf Tee um: Von heißem Wasser verbrüht

Dramatischer Rettungseinsatz in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling: Ein Bub hat sich mit heißem Tee so schlimm verbrüht, dass der ÖAMTC-Rettungshelikopter Christophorus 9 angefordert werden musste. Der Zweijährige wurde in ernstem Zustand in ein Wiener Krankenhaus geflogen, ist aber mittlerweile stabil.