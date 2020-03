Nach Corona-Fall: Fusch will nichts dramatisieren

Darf ich eine Runde ausgeben?“, fragt der Fuscher Bürgermeister Hannes Schernthaner am Sonntagmorgen in seinem Büro und reicht ein Fläschchen Desinfektionsmittel. Nach der Nachricht über den ersten Infektionsfall in Salzburg will der Ortschef dem Virus mit der gebotenen Ernsthaftigkeit begegnen. Eine Wienerin (36) und ihr Lebensgefährte (40) sowie dessen Familie stehen seit Samstag unter Hausquarantäne in der Pinzgauer Gemeinde.