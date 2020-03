Ein Stück Serbien mitten in der Mozartstadt

„Wir haben rund 70 Mitglieder“, erzählt Dragan Arsic. Er ist Obmann des Vereins Opanak. Der Name steht für einen traditionellen serbischen Bundschuh. „Mein Sohn Marco und sein Freund haben den Verein vor 10 Jahren gegründet. Wir führen serbische Tänze auf. Opanak ist wichtig für die serbische Gemeinschaft in Salzburg.“ Es entstehe ein starker Zusammenhalt. Auch der Integrationsgedanke komme nicht zu kurz. „Wir arbeiten viel mit anderen Folkloregruppen zusammen. Dann lernen die Kinder zum Beispiel brasilianische Tänze kennen.“ Die Mitglieder kleiden sich in prachtvolle Trachten. „Jedes serbische Gebiet hat seine eigenen.“