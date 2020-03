Wunsch wird wahr: Start der HTL Reutte gesichert

Dank an alle Mitstreiter

Es entstehe ein äußerst günstiger neuer Schulstandort ohne Risiko, da die Infrastruktur in den Räumlichkeiten der HAK Reutte und der Lehrlingswerkstätte sowie den Laboren der Plansee SE schon vorhanden sei. Reuttes WK-Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler spricht allen Mitstreitern dieses Projektes besonderen Dank aus: „Ohne das Entgegenkommen der Plansee SE als Kooperationspartner im Werkstätten- und Laborbereich wäre dieses Vorhaben nie verwirklichbar gewesen.“ Auch HAK-Direktor Werner Hohenrainer habe ein Top-Konzept vorgelegt. Zudem habe sich die Politik von Beginn an vehement für die Umsetzung eingesetzt.