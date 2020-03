Innsbruck lässt Dornbirn keine Chance

Wacker, das nun vier Spiele in Folge ungeschlagen ist, verbesserte sich in der Tabelle mit 27 Punkten auf Platz fünf, gleichauf mit Vorwärts Steyr (3.) und Lafnitz (4.). Für die Elf von Trainer Thomas Grumser war es zudem eine ideale Generalprobe für das Cup-Halbfinalduell bei Austria Lustenau am Mittwoch (18 Uhr).