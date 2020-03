200 Spieler zockten in der FH Salzburg

Videospiele sind für alle da. Das will das Event „Ludecat“ Zock-Muffeln klarmachen. Am Freitag zeigten 200 Teilnehmer zum zehnten Mal ihre Fingerfertigkeit am Spiele-Controller in der FH Salzburg und hauten in die Tasten. Das lockte rund 100 Zuschauer an – viele weitere verfolgten das Event per Live-Übertragung.