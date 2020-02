Flörsch schreibt nach Horror-Unfall Geschichte

Jeder erinnert sich: Es war noch 2018, beim Grand Prix von Macao, als Sophia Flörsch einen Horror-Unfall wie durch ein Wunder überlebte. Sie hob mit ihrem Amersfoort-Rennwagen ab, flog über den Drahtzaun, crashte in mehreren Metern Höhe in die Schutzplanken. Sie erlitt eine Halswirbelfraktur und musste elf Stunden lang operiert werden. Nun schreibt sie in der Formel 3 Geschichte.