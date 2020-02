Gemeinsam statt einsam durch die Fastenzeit

Wir sind im Haus 41 Schwestern. Nach dem lustigen Fasching, den wir auch mit viel Freude feiern, ist der Aschermittwoch wieder so etwas wie ein Neubeginn. Wir nehmen die sehr einfachen Mahlzeiten im Schweigen ein und damit beginnt eine ruhigere Zeit. Das sieht man auch in unserer Kirche, die in diesen Wochen nicht mit Blumen geschmückt ist. Was jeder Schwester in dieser Zeit an Verzicht gut tut, das entscheidet sie selber. Gemeinsam haben wir beschlossen, am Mittwochabend nur eine Suppe zu essen und dafür mehr für soziale Projekte zu spenden. Wir Schwestern bemühen uns um ein intensiveres Gebetsleben und pflegen vor allem die Kreuzwegandacht, eine typisch franziskanische Gebetsform.