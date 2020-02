Sasa Schwarzjirg sitzt im „Masked Singer“-Rateteam

Kostüme in Handarbeit gefertigt

Die aufwendigen Kostüme wurden von den Kostümbildnerinnen Gertrude Rindler-Schantl und Devi Saha sowie von Absolventinnen der Wiener Modeschulen Hetzendorf und Herbststraße in wochenlanger Handarbeit gefertigt. Das sechs Kilogramm schwere Yeti-Kostüm besteht aus Kunstfellen in verschiedenen Schattierungen, in die Hunderte glitzernde Schneeflocken eingenäht wurden. In den Augen funkeln Swarovski-Kristalle. Der 4,6 Kilo schwere Falke wurde mit 3000 echten Vogelfedern aus Altbestand geschmückt.