Corona-Krise: Regierung stellt 4-Punkte-Plan vor

Zunächst sprach Anschober bei dem Pressestatement am Vormittag von einem „ersten guten Signal“ aus China. Bei einer insgesamten Erkranktenzahl von rund 78.000 seien 30.000 Infizierte bereits wieder geheilt, so der Minister. Zudem gebe etwas eine kleine Hoffnung: In den vergangenen 24 Stunden seien Neuerkrankungen praktisch nur noch aus der Krisenregion Hubei selbst gemeldet worden, im restlichen China habe es aber nur noch elf solcher Fälle gegeben. Der Kampf sei zwar noch nicht gewonnen, aber diese Nachrichten ließen etwas an Hoffnung zu.