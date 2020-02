Coronavirus: Was muss in Österreich getan werden?

Das Coronvirus hält mittlerweile auch Europa in Atem. Nach ersten Todesfällen in Italien wurden am Dienstag nun auch in Tirol die ersten Infizierten im Spital behandelt. Für viele Experten war das nur eine Frage der Zeit. Was muss in Österreich getan werden, um sich gegen SARS-CoV-2 zu rüsten? Und stehen wir vor einer Pandemie in Europa? Die Antworten darauf gibt es am Mittwochabend in #brennpunkt, bei Katia Wagner und ihren Gästen. Wie immer um 19 Uhr, hier auf krone.at.