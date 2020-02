Coronavirus: AUA kürzt Personal, ÖBB putzt Züge

Der Reisekonzern TUI reagierte am Mittwoch überrascht auf den Vorstoß der WKO. Es sei jetzt erst der zweite Tag in den Reisebüros, an dem es so viele Coronavirusfälle gebe. „Wir hatten in den letzten Jahren schon mehrere Krisen. Wir haben nie an Tag zwei gesagt, jetzt treffen wir so drastische Maßnahmen“, so TUI-Österreich-Sprecherin Kathrin Limpel. Natürlich beobachte man die Entwicklung genau.