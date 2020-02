Wissenschaft im Fokus der Bergrettung Tirol

Die Tiroler Bergrettung will künftig verstärkt wissenschaftlich arbeiten. „Science in the mountains“ bildete somit einen der Schwerpunkte des jährlichen Kurses der Alpinärzte, der am Wochenende im Ausbildungszentrum Jamtal über die Bühne ging. Das Versorgen von Patienten unter schwierigen Bedingungen sowie der Bau eines Schneebiwaks waren weitere inhaltliche Säulen.