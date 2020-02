Tiroler (20) feuert bei Streit im Auto Schuss ab

Nach dem Drama in Vomp, bei dem ein 22-jähriger Auto-Lenker plötzlich mit einer Schusswaffe auf eine Brauchtumsgruppe feuerte, kam es am Samstagvormittag zum nächsten schockierenden Vorfall mit einer Schreckschusspistole in Tirol. Bei einem Streit in einem fahrenden Pkw in Wörgl zückte ein 20-jähriger Einheimischer plötzlich die Waffe und schoss auf einen Beifahrer (39).