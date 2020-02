Wirtschaftskammer wählt: Grüne werben um Industrie

Dass ein Viertel der Wirtschaftsvertreter - die Kammer selbst spricht allerdings von 0,9 Prozent - nicht direkt gewählt werde, prangert August Lechner an. Der Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft will nach der anstehenden Wahl das System grundlegend ändern: „Viele haben das Gefühl, dass die Ergebnisse ohnehin schon vorher feststehen“, sagt er und meint besonders die Industriellenvereinigung, die seit Jahren als Einheitsliste antritt. Daher gehen die Grünen nun erstmals in der Sparte Industrie an den Start - und zwar mit dem Schwechater Braumeister Lucas Kluger. Bei der Produktion seines Neukettenhofer Biers, benannt nach dem heimatlichen Stadtteil, setzt dieser auf Nachhaltigkeit und regionale Produkte. Eine Kandidatur vor allem mit Symbolcharakter: „Wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der heimischen Wirtschaft, das betrifft eben auch die Kammerwahlen.“