Jetzt abstimmen: Das Finale der World Car Awards!

In der Hauptkategorie „World Car of the Year“ traten dieses Jahr 29 Kandidaten an. Wie immer konnten nur zehn von ihnen die erste Runde überstehen und es damit auf die Shortlist schaffen. Das bedeutet: 19 Modelle müssen beim Finale leider draußen bleiben, darunter so klingende Namen wie Peugeot 208, Renault Clio, Seat Tarraco oder Skoda Kamiq.